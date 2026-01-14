Terpikat Pada Cinta, Judika Menyuguhkan Warna Berbeda

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki 2026, Judika Nalom Abadi Sihotang alias Judika menghadirkan warna berbeda lewat lagu terbarunya, Terpikat Pada Cinta.

Lagu hasil produksi bersama Semesta Records dan PT Dua Anak Deo itu diproduseri oleh Rian EkkynPradipta dan Dawairama, serta diciptakan oleh Melinda E.

Menurutnya, Terpikat Pada Cinta menceritakan pemahaman seseorang tentang apa itu cinta, yang ternyata hakikat cinta itu sangat luas.

"Awalnya sekadar penasaran dan tertarik akan cinta yang ditumpahkan dalam tulisan, lalu Kak Rian (Rian Ekky Pradipta, vokalis D’MASIV) melihat tulisanku dan menyukainya, akhirnya jadilah lagu," ungkap Melinda E.

Sebagai pencipta lagu yang sebelumnya telah menciptakan 3 lagu dan dinyanyikan sendiri, ini adalah pertama kali lagunya dinyanyikan oleh penyanyi yang dikenal luas.

"Dari dulu aku sangat suka suara Bang Judika, keren banget akhirnya laguku bisa dinyanyikan oleh Bang Judika," beber

Melinda E.

Berbeda dari lagu-lagu sebelumnya, Terpikat Pada Cinta yang dibawakan Judika kini bernuansa folk.

Sebagai produser, Rian Ekky Pradipta atau Rian D'MASIV menjelaskan bahwa sejak awal konsep musik Terpikat Pada Cinta ini memang dibuat berbeda dari karya-karya Judika sebelumnya.