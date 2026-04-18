Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Terpilih Jadi Ketua DPC IKADIN Tangsel, Sadrakh Seskoadi Siapkan 3 Agenda Strategis

Sabtu, 18 April 2026 – 14:30 WIB
Sadrakh Seskoadi, S.H terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (DPC IKADIN) Kota Tangerang Selatan untuk masa bakti 2026 - 2031. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sadrakh Seskoadi, S.H memiliki tiga agenda besar seusai terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (DPC IKADIN) Kota Tangerang Selatan untuk masa bakti 2026 - 2031.

Dia memaparkan pertama-tama akan memulai proses pendidikan berkelanjutan bagi advokat.

Hal ini ditempuh melalui kerja sama para pihak yang bergerak dibidang ilmu hukum agar para advokat yang berada di Kota Tangerang Selatan memiliki daya saing yang lebih baik diantara kota-kota lainnya. 

“Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan para advokat memiliki kemampuan tersertifikasi, seperti kurator, auditor, mediator dan lain sebagainya," ungkap Sadrakh pada Jumat (18/4) malam.

Kedua, Sadrakh Seskoadi menyebut akan melaksanakan program paling unggul semenjak 1985 berupa pembentukan pos-pos bantuan hukum dan pelayanan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis jangan sungkan untuk menghubungi pos-pos bantuan hukum tersebut yang akan kami buka kembali pasca vakum sementara karena pergantian kepemimpinan di IKADIN kota tangerang selatan," lanjut Sadrakh.

Adapun program ketiga, Sadrakh akan melakukan kaderisasi agar IKADIN tidak pernah berhenti dalam merekrut calon advokat-advokat yang handal. Advokat yang andal, kata Sadrakh, tumbuh ketika dipupuk dari usia muda.

Oleh karena itu, untuk membentuk advokat yang handal, kami akan melaksanakan kerja sama dengan berbagai universitas yang berada di Kota Tangerang Selatan. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Advokat  Ikadin  IKADIN Tangsel  Sadrakh Seskoadi  organisasi 
BERITA ADVOKAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp