Terpilih Jadi Ketua DPC IKADIN Tangsel, Sadrakh Seskoadi Siapkan 3 Agenda Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Sadrakh Seskoadi, S.H memiliki tiga agenda besar seusai terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (DPC IKADIN) Kota Tangerang Selatan untuk masa bakti 2026 - 2031.

Dia memaparkan pertama-tama akan memulai proses pendidikan berkelanjutan bagi advokat.

Hal ini ditempuh melalui kerja sama para pihak yang bergerak dibidang ilmu hukum agar para advokat yang berada di Kota Tangerang Selatan memiliki daya saing yang lebih baik diantara kota-kota lainnya.

Baca Juga: IKADIN Sampaikan 6 Rekomendasi Untuk Komite Percepatan Reformasi Polri

“Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan para advokat memiliki kemampuan tersertifikasi, seperti kurator, auditor, mediator dan lain sebagainya," ungkap Sadrakh pada Jumat (18/4) malam.

Kedua, Sadrakh Seskoadi menyebut akan melaksanakan program paling unggul semenjak 1985 berupa pembentukan pos-pos bantuan hukum dan pelayanan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis jangan sungkan untuk menghubungi pos-pos bantuan hukum tersebut yang akan kami buka kembali pasca vakum sementara karena pergantian kepemimpinan di IKADIN kota tangerang selatan," lanjut Sadrakh.

Adapun program ketiga, Sadrakh akan melakukan kaderisasi agar IKADIN tidak pernah berhenti dalam merekrut calon advokat-advokat yang handal. Advokat yang andal, kata Sadrakh, tumbuh ketika dipupuk dari usia muda.

Oleh karena itu, untuk membentuk advokat yang handal, kami akan melaksanakan kerja sama dengan berbagai universitas yang berada di Kota Tangerang Selatan.