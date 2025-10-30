Terpilih Secara Aklamasi, Listyo Sigit Kembali Pimpin PB ISSI

jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) periode 2025–2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) PB ISSI 2025 di Jakarta, Kamis (30/10).

Listyo melanjutkan kepemimpinan di induk organisasi balap sepeda Indonesia setelah sebelumnya menjabat pada periode 2021–2025.

Dalam kepemimpinan periode kedua ini, Listyo membawa visi modernisasi organisasi sesuai standar Union Cycliste Internationale (UCI), penguatan kompetisi nasional yang berkesinambungan, pembinaan berbasis sport science, peningkatan kompetensi pelatih dan ofisial, serta perluasan kerja sama dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional.

“Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan dukungan seluruh pihak, khususnya pengurus ISSI di tingkat provinsi, KONI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujar Listyo Sigit Prabowo.

Sebagai ketua terpilih, Listyo memiliki waktu sekitar satu bulan untuk menyusun kepengurusan PB ISSI periode 2025–2029. Dia akan dibantu oleh dua formatur, yaitu pengurus demisioner PB ISSI Jadi Rajagukguk dan Sekretaris Jenderal PB ISSI sebelumnya Parama Nugroho, sesuai hasil mandat Munas.

Selama periode kepemimpinan 2021–2025, PB ISSI mencatat sejumlah capaian internasional dengan perolehan total 70 medali emas, 76 perak, dan 48 perunggu dari berbagai ajang, termasuk Kejuaraan Dunia, Kejuaraan Asia, dan SEA Games.

“Prestasi demi prestasi ini menunjukkan bahwa kita (atlet Indonesia) mulai diperhitungkan di tingkat dunia. Dengan pembinaan yang tepat, atlet Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara-negara kuat lainnya,” kata Listyo.

Selain fokus pada pembinaan, PB ISSI juga menginisiasi pembangunan infrastruktur olahraga sepeda, di antaranya sirkuit BMX Supercross di Muncar, Banyuwangi, yang diklaim sebagai trek BMX terpanjang di dunia dan telah memenuhi standar internasional.