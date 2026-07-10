Terpukau Kerja Kortas Tipidkor, Reza Indragiri Singgung Penguntitan Jampidsus

jpnn.com - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengapresiasi kerja Kortas Tipidkor Polri dengan asumsi penggeledahan di belasan lokasi yang menyita uang tunai hingga emas batangan, murni operasi penegakan hukum.

"Poin pertama. Saya mengapresiasi kerja Polri. Saya ingin asumsikan ini murni operasi penegakan hukum," kata Reza melalui keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).

Konon, proses hukum oleh Kortas Tipidkor Polri itu terkait pengusutan dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Poin kedua. Terpukau oleh kerja Kortas Tipidkor, saya cek situs resmi https://tipidkorpolri.info/. Mengejutkan, kerja mutakhir Kortas dalam pemberantasan korupsi adalah pada Oktober 2025," lanjut Reza.

Melihat portofolio lembaga lembaga bentukan Polri itu, Reza jadi bertanya-tanya, ketika KPK dan Kejagung beruntun melakukan pengungkapan kasus-kasus raksasa, mengapa Polri lewat Kortas Tipidkornya justru cenderung sunyi.

Menurut Reza, data-data di situs yang sama juga menunjukkan bahwa pengungkapan-pengungkapan yang Kortas lakukan skalanya jauh di bawah kasus-kasus tipikor oleh dua lembaga antirasuah yang saya sebut tadi.

"Juga, ketika dikabarkan bahwa temuan penyergapan oleh Kortas beberapa hari lalu merupakan alasan mengapa Jampidsus dibuntuti, saya justru membatin: Jampidsus dibuntuti setidaknya sejak Mei 2024. Tapi kenapa baru dibongkar dua tahun kemudian. Padahal, salah satu kunci detterence effect adalah kecepatan kerja," tutur Reza.

Diketahui, penguntitan terhadap Jampidsus Febrie Adriansyah pada Mei 2024 dilakukan anggota Densus 88, juga di kafe daerah Cipete tersebut.