Terpuruk di Piala Asia U-20, Indra Sjafri Masih Layak Pimpin Timnas Indonesia di SEA Games?

jpnn.com - PSSI tetap memberikan kepercayaan kepada Indra Sjafri untuk memimpin Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2025.

Juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu menjadi bagian dari kesuksesan Garuda Muda di SEA Games 2023 saat mampu meraih medali emas.

Pria asal Pesisir Selatan tersebut berhasil mengakhiri puasa dahaga emas di ajang antarnegara Asia Tenggara yang terakhir kali diraih pada 1991.

Publik sejatinya tidak meragukan rekam jejak yang dimiliki mantan pelatih Bali United itu bersama Timnas Indonesia, khususnya di level kelompok umur.

Namun, penggemar juga masih mengingat momen kelam ketika Indra Sjafri menjadi nakhoda Timnas Indonesia pada Piala Asia U-20 di awal tahun lalu.

Saat itu, Timnas U-20 tidak mampu berbuat banyak setelah menelan kekalahan dari Iran (0-3) serta Uzbekistan (1-3).

Adapun satu poin didapat Dony Tri Pamungkas dan kolega saat menghadapi Yaman (0-0).

Dukungan dari PSSI

Meski begitu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali mengungkapkan pihaknya masih memberikan kepercayaan kepada Indra Sjafri.