Tersandung Kasus Dugaan Perzinahan, Inara Rusli Kena Mental?

Rabu, 14 Januari 2026 – 00:02 WIB
Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny mengungkapkan kondisi mental kliennya usai tersandung dugaan kasus perselingkuhan dan perzinahan. ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Inara Rusli terseret kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan Insanul Fahmi, yang dilaporkan Wardatina Mawa ke Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny mengungkapkan kondisi mental kliennya seusai tersandung dugaan kasus tersebut.

"Kondisi mentalnya seperti apa? Dipastikan, ya, kalau untuk mental, pasti Inara pasti kena lah. Enggak mungkin enggak," ujar Daru Quthny di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

"Karena biar bagaimanapun, kan, dia seorang wanita," sambungnya.

Menurutnya, perempuan 32 tahun itu tidak mungkin tidak mengalami tekanan mental akibat dugaan kasus yang menyeretnya.

"Enggak mungkin juga dia enggak kena mentalnya," kata Daru Quthny.

Akan tetapi, dia tidak berbicara lebih lanjut mengenai kondisi psikologis Inara Rusli.

Pernikahan siri Inara Rusli dan Insanul Fahmi menjadi sorotan publik.

Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny mengungkapkan kondisi mental kliennya usai tersandung dugaan kasus perselingkuhan dan perzinahan.

