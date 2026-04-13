Tersandung Kasus DUI, Britney Spears Jalani Rehabilitasi Sukarela

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Britney Spears dikabarkan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi setelah tersandung kasus hukum terkait dugaan mengemudi di bawah pengaruh alkohol.

Informasi tersebut dikonfirmasi oleh perwakilan Britney Spears yang menyebut sang artis secara sukarela memasuki fasilitas rehabilitasi pada Minggu (12/4) waktu setempat.

Langkah tersebut diambil setelah sebelumnya Britney ditangkap atas dugaan Driving Under the Influence (DUI) pada 4 Maret lalu di California Selatan.

Menurut keterangan Departemen Sheriff Ventura County Britney sempat ditahan sebelum akhirnya dibebaskan sehari kemudian.

Perwakilan Spears menyebut insiden tersebut sebagai kejadian yang tidak dapat dibenarkan.

“Ini adalah insiden yang tidak menguntungkan dan sama sekali tidak dapat dibenarkan,” ujar perwakilan Spears.

Dia menambahkan bahwa Britney berkomitmen untuk menjalani proses hukum yang berlaku serta mengambil langkah perbaikan dalam hidupnya.

“Britney akan mengambil langkah yang tepat dan mematuhi hukum, dan semoga ini bisa menjadi langkah awal dari perubahan yang sudah lama dibutuhkan dalam hidupnya,” lanjutnya.