Tersangka Anggota DPRD Wakatobi Litao Jalani 29 Adegan dalam Rekonstruksi Pembunuhan Bocah 11 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Polda Sultra menyebut tersangka anggota DPRD Wakatobi Litao memeragakan 29 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan anak di bawah umur.

Direktur Reskrimum Polda Sultra Kombes Pol Wisnu Wibowo di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa dalam setiap adegan yang diperagakan oleh tersangka dilakukan secara rinci sesuai dengan kronologi penganiayaan yang mengakibatkan korban anak di bawah umur meninggal dunia, pada 2014 silam.

“Dalam rekonstruksi kali ini, kami mempraktikkan keterangan para saksi dan tersangka," kata Wisnu Wibowo usai pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan anak di bawah umur di Wakatobi.

Dia menyebutkan proses rekonstruksi dilakukan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memastikan seluruh adegan sesuai dengan keterangan tersangka dan saksi-saksi yang telah diperiksa.

"Dalam rekonstruksi tersebut dihadirkan pihak jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sultra, serta tim penyidik, sejumlah saksi dari Wakatobi, dan kuasa hukum tersangka," ujarnya.

Polda Sultra menetapkan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi bernama Litao alias La Lita sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan yang terjadi pada 4 September 2024.

Penetapan tersangka tersebut juga tertuang dalam surat penetapan tersangka yang diterbitkan Polda Sultra bernomor Tap/126/VIII/RES.1.7/2025.

Sebelumnya, kuasa hukum keluarga korban pembunuhan dari Kantor Hukum Wa Ode Nur Zainab & Partners, La Ode Muhammad Sofyan Nurhasan, menyambut baik langkah polisi menetapkan anggota DPRD Wakatobi sebagai tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada 2014.