JPNN.com - Nasional - Hukum

Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Singgung Kezaliman dan Kriminalisasi

Sabtu, 08 November 2025 – 02:50 WIB
Roy Suryo. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Pakar telematika Roy Suryo mengaku hanya mesem saja setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus fitnah tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

"Sikap saya apa? Saya senyum," kata Roy Suryo di Jakarta, Jumat (7/11).

Roy menyerahkan ke pengacara soal upaya hukum, serata mengajak tujuh tersangka lain di kasus yang sama tetap tegar.

"Langkah hukumnya tunggu, tunggu semuanya, apalagi saya tentu tidak bisa berbicara sendiri. Kami akan ikuti semua nasihat, termasuk dari para kuasa hukum yang ada," ujar dia.

Roy merasa tidak kecewa ditetapkan sebagai tersangka bersama tujuh orang lain dalam kasus fitnah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi

Dia mengaku bersama tujuh tersangka lain akan tegar menjalani proses hukum setelah meragukan keabsahan ijazah Jokowi. 

"Ini adalah perjuangan kami, perjuangan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat melawan kezaliman dan kriminalisasi," kata dia.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus fitnah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Pakar telematika Roy Suryo menyinggung soal keazliman dan kriminalisasi setelah jadi tersangka kasus fitnah tuduhan ijazah palsu Jokowi.

TAGS   Ijazah Palsu  Ijazah Palsu Jokowi  Roy Suryo  Tersangka  Rismon Hasiholan Sianipar  Dokter Tifa  Polda Metro Jaya  Fitnah  kriminalisasi  Tifauziah Tyassuma 
