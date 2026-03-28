Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Tersangka Pembunuh Staf Bawaslu OKU Selatan Menyerahkan Diri di Palembang

Sabtu, 28 Maret 2026 – 23:18 WIB
Tersangka Pembunuh Staf Bawaslu OKU Selatan Menyerahkan Diri di Palembang - JPNN.COM
Tersangka saat diamankan di Polsek Sukarami Palembang. Foto: dokumen polisi for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Pelarian SA (34) tersangka kasus pembunuhan staf sekretariat Bawaslu OKU Selatan berinisial MS (38) resmi berakhir. 

Setelah sempat berpindah lokasi hingga ke ibu kota provinsi, SA menyerahkan diri ke Polsek Sukarami Palembang, Sabtu (28/3/2026) siang. 

Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi Hartana mengungkapkan bahwa tersangka menyerahkan diri pasca empat hari jasad korban ditemukan di Desa Pelangki. 

Baca Juga:

Tim gabungan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres OKU Selatan AKP Aston Sinaga langsung bergerak ke Palembang untuk menjemput tersangka. 

"Sinergi antara Polres OKU Selatan dan Jatanras Polda Sumsel berhasil mempercepat pengungkapan ini. Meskipun tersangka menyerahkan diiri, proses hukum tetap berjalan tuntas demi keadilan korban," ungkap I Made. 

Saat diamankan, petugas menyita satu unit telepon genggam Oppo A95 warna putih milik korban yang masih berada dalam penguasaan tersangka.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan awal, tim kemudian bergerak melakukan pemulihan barang-barang milik korban yang sempat dibawa setelah peristiwa pembunuhan. 

Berdasarkan keterangan tersangka, petugas berhasil menemukan dompet warna merah muda milik korban di atas cor dak masjid kawasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang masih berisi KTP, SIM, dan kartu ATM atas nama korban.

Tersangka pembunuhan staf Bawaslu OKU Selatan menyerahkan diri ke Polsek Sukarami Palembang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan staf bawaslu oku selatan  Polsek Sukarami  Pembunuh  Palembang  bawaslu oku selatan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp