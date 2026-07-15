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JPNN.com - Kriminal

Tersangka Teror Bom SDN Srengseng Sawah 15 Pagi Tak Bekerja & Terjerat Pinjol

Rabu, 15 Juli 2026 – 16:53 WIB
Tersangka Teror Bom SDN Srengseng Sawah 15 Pagi Tak Bekerja & Terjerat Pinjol - JPNN.COM
Kepolisian mengamankan peneror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan yakni pria berinisial MY (34) di rumahnya, Jakarta, Senin (13/7/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - Tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, MY (34) diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap dan terlilit utang dari pinjaman online (pinjol), koperasi, hingga bank keliling.

Ketua RT 03/RW 04 Gang Kidan, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Anton Sianipar mengatakan kondisi tersebut membuat pelaku kerap didatangi penagih utang.

"Ada laporan ke JAKI terkait maraknya pinjol di lingkungan RT saya, gitu. Sehingga dari pihak kelurahan menegur saya untuk memberantas itu. Nah, sebenarnya setelah kejadian ini kita telusuri ternyata yang melakukan laporan JAKI terkait pinjol ya dia sendiri. Karena dia banyak terjerat pinjol, gitu," kata Anton Sianipar saat ditemui di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu.

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Anton mengatakan tidak tahu pasti berapa total jeratan pinjol yang harus dibayar MY. Namun, warga merasa resah lantaran banyaknya penagih utang (debt collector) yang mendatangi lingkungan sekitar rumah.

Terlebih, sebagai ketua RT, Anton juga merasa khawatir lingkungannya menjadi terganggu mengingat pelaku juga memiliki banyak utang dari koperasi dan bank keliling.

"Saya sebagai RT, kan, mengawasi setiap keseharian warga saya, gitu. Yang saya tahu, sih, ya dia ada masalah dari sisi keuangan, gitu," katanya.

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Lebih lanjut, Anton menambahkan MY tak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki penghasilan untuk diberikan ke keluarga.

"Pelaku ini tidak punya pekerjaan tetap, cuma terkadang ikut orang tuanya sebagai jasa servis AC. Kadang-kadang ikut orang tuanya untuk ikut bantu-bantu servis AC, cuci AC," katanya.

Tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi tidak memiliki pekerjaan tetap dan terlilit utang dari pinjaman online (pinjol).

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TAGS   SDN Srengseng Sawah 15 Pagi  teror bom  Pelaku teror bom  pinjol  pinjaman online 
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