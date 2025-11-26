Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Aceh

Terseret Arus Banjir, Warga Aceh Utara Meninggal Dunia

Rabu, 26 November 2025 – 19:20 WIB
Sejumlah warga memantau kondisi banjir di Aceh Utara, Rabu (26/11/2025). ANTARA/Rahmat Fajri

jpnn.com - BANDA ACEH - M. Afdalil (27), warga Gampng Jrat Manyang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, meninggal dunia karena terseret arus banjir di jalan persawahan setempat. 

"Korban sempat hendak ditolong warga lain, namun derasnya arus, korban tak tertolong," kata Kapolsek Tanah Jambo Aye Iptu Agus Alfian Halomoan Lubis, di Aceh Utara, Rabu (26/11).

Dia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban menggunakan sepeda motor trail KLX hendak melintasi jalan persawahan yang tergenang banjir.

Kemudian, saat berada di pertengahan jalan yang sudah terendam, korban bersama sepeda motornya terseret arus deras hingga terjatuh.

"Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tanah Jambo Aye dan Koramil 13 Tanah Jambo Aye. Proses pencarian dilakukan selama kurang lebih tiga jam secara bersama-sama," ujarnya.

Menurut dia, korban ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi awal terseret dalam kondisi telah meninggal dunia. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah duka di Gampong Jrat Manyang untuk dimakamkan.

Kapolsek menjelaskan kedalaman air di jalur yang dilintasi korban mencapai sekitar 80 sentimeter dengan arus deras.

Kondisi tersebut menyebabkan korban tidak mampu menjaga keseimbangan hingga akhirnya terjatuh dan hanyut ke sungai.

