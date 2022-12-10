Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Terseret Arus Kali Jambe, Bocah Ditemukan Tewas di Muaragembong

Sabtu, 17 Januari 2026 – 00:46 WIB
Ilustrasi korban hanyut. FOTO: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com, BEKASI - Setelah tiga hari proses pencarian, bocah berinisial MA (7) yang terseret arus Kali Jambe akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di pesisir perairan Pantai Sederhana, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi.

Korban ditemukan sejauh 45 kilometer dari lokasi awal kejadian yakni Kali Jambe di Kecamatan Tambun Selatan.

"Penemuan jasad korban kalau dari titik awal dilaporkan hanyut, jaraknya kurang lebih sekitar 45 kilometer," kata Koordinator Unit Siaga SAR Bekasi Erdi Jatmiko, Jumat.

Dia mengatakan tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jasad korban seusai ditemukan.

Jenazah sempat dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi guna proses penanganan lebih lanjut sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka.

"Evakuasi menuju RSUD Kabupaten Bekasi dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB untuk selanjutnya kami serahkan kepada keluarga," katanya.

Peristiwa nahas yang diawali korban bermula pada Selasa (13/1) sore.

Saat itu, MA dilaporkan hilang setelah terseret arus Kali Jambe ketika sedang bermain di bantaran sungai.

