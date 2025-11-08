Terseret Kasus Dugaan Narkoba, G-Dragon Sempat Putus Asa dan Ingin Pensiun

jpnn.com, JAKARTA - Musikus asal Korea Selatan, G-Dragon membuka kisah kelam yang dialaminya setelah terseret kasus dugaan narkoba pada 2023.

Dalam wawancara di program Son Suk-hee’s Questions 3, dia mengaku sempat kehilangan arah dan merasakan tekanan emosional yang berat selama proses penyelidikan berlangsung.

“Tidak ada tempat bagi saya untuk menyuarakan pendapat atau perasaan pribadi. Meskipun saya adalah korban, semuanya terasa di luar kendali. Saat itu saya merasa putus asa dan kosong,” ungkap G-Dragon seperti dilaporkan Yonhap, Sabtu (8/11).

Pemilik nama asli Kwon Ji-yong itu juga mengaku sempat berpikir untuk mengakhiri kariernya di dunia hiburan. Menurutnya, tuduhan yang menimpa telah mengguncang rasa percaya dirinya sebagai musisi.

“Saya sempat berpikir, apakah saya pantas kembali ke panggung? Saya bisa saja berhenti dan hidup sebagai orang biasa, tetapi saya belum siap menyerah begitu saja,” ujarnya.

Meski diterpa tekanan besar, pengalaman tersebut justru menjadi titik balik dalam perjalanan musiknya.

Dari masa sulit itu lahirlah lagu Power, yang dirilis pada November tahun lalu, sekaligus menjadi tanda kembalinya G-Dragon ke industri musik setelah lama vakum.

“Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan waktu itu adalah mengekspresikan diri melalui musik,” katanya.