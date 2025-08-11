Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Terseret Kasus Nikita Mirzani, Bos Pabrik Skincare Buka Suara

Senin, 11 Agustus 2025 – 20:28 WIB
Terseret Kasus Nikita Mirzani, Bos Pabrik Skincare Buka Suara - JPNN.COM
Aktris Nikita Mirzani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Apoteker sekaligus pengusaha skincare, Heni Purnamasari, akhirnya angkat bicara menanggapi tuduhan yang menyeret namanya dalam kasus sidang antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys.

Wanita yang karib disapa Heni Sagara menegaskan bahwa tuduhan itu tidak berdasar dan telah dibantah oleh fakta terbaru.

Dalam persidangan Nikita vs Reza Gladys, beredar rekaman suara yang diklaim berisi percakapan pengaturan aparat.

Tanpa proses verifikasi, sejumlah pihak langsung menuding suara itu milik Heni. Akibatnya, media sosialnya dibanjiri hujatan dan komentar negatif.

Situasi mulai berubah ketika selebritas Lucinta Luna mengunggah rekaman tersebut di Instagram. Dalam unggahannya, dia menyebut pemilik suara itu bukan Heni.

Pernyataan ini kemudian diperkuat oleh repost dari Nikita Mirzani yang menegaskan tidak ada kaitan antara rekaman itu dan Heni.

“Fakta ini membuktikan tuduhan terhadap saya salah alamat. Semoga ini jadi pelajaran untuk selalu tabayyun sebelum menyebarkan kabar,” kata Heni.

Heni juga menegaskan bahwa seluruh produk skincare yang diproduksi perusahaannya telah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan lolos uji laboratorium.

Bos pabrik skincare, Heni Sagara buka suara terkait kabar dirinya terseret kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys.

TAGS   Nikita Mirzani  bos pabrik skincare  heni sagara  Heni Purnamasari  kasus Nikita Mirzani 
