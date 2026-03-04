Terseret Lahar Dingin Gunung Merapi, 1 Penambang Pasir Tewas, 4 Masih Misteri

jpnn.com - SEMARANG - Satu penambang pasir dilaporkan tewas setelah terseret banjir lahar dingin Gunung Merapi di Sungai Senowo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (3/3) sekitar pukul 16.00 WIB.

Korban meninggal dunia bernama Iman Setiawan (21), warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Selain Iman, empat penambang pasir lainnya dilaporkan terseret arus dan hingga kini masih dalam pencarian.

Mereka yang masih dicari, yakni Maryuni, Heru, dan Hasyim. Ketiganya warga Dukuh Krinjing, Kecamatan Dukun. Satu lagi bernama Fuad, warga Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Peristiwa bermula saat hujan deras mengguyur kawasan lereng Merapi.

Aliran lahar dingin di Sungai Senowo, sisi barat Gunung Merapi, tiba-tiba meluap dan menyapu sedikitnya 25 truk pengangkut pasir serta dua alat berat yang berada di lokasi penambangan.

Selain korban jiwa dan penambang yang hilang, enam petani dilaporkan mengalami luka-luka saat beraktivitas di bantaran Sungai Senowo. Mereka telah mendapatkan penanganan medis.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Budiono, mengatakan pihaknya segera mengerahkan satu tim dari Unit Siaga SAR Magelang untuk melakukan operasi pencarian.