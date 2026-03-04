Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Terseret Lahar Dingin Gunung Merapi, 1 Penambang Pasir Tewas, 4 Masih Misteri

Rabu, 04 Maret 2026 – 12:32 WIB
Terseret Lahar Dingin Gunung Merapi, 1 Penambang Pasir Tewas, 4 Masih Misteri - JPNN.COM
Proses pencarian korban terseret arus lahar dingin Gunung Merapi di Sungai Senowo, Kabupaten Magelang. FOTO: Humas Basarnas Semarang

jpnn.com - SEMARANG - Satu penambang pasir dilaporkan tewas setelah terseret banjir lahar dingin Gunung Merapi di Sungai Senowo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (3/3) sekitar pukul 16.00 WIB.

Korban meninggal dunia bernama Iman Setiawan (21), warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Selain Iman, empat penambang pasir lainnya dilaporkan terseret arus dan hingga kini masih dalam pencarian.

Baca Juga:

Mereka yang masih dicari, yakni Maryuni, Heru, dan Hasyim. Ketiganya warga Dukuh Krinjing, Kecamatan Dukun. Satu lagi bernama Fuad, warga Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Peristiwa bermula saat hujan deras mengguyur kawasan lereng Merapi.

Aliran lahar dingin di Sungai Senowo, sisi barat Gunung Merapi, tiba-tiba meluap dan menyapu sedikitnya 25 truk pengangkut pasir serta dua alat berat yang berada di lokasi penambangan.

Baca Juga:

Selain korban jiwa dan penambang yang hilang, enam petani dilaporkan mengalami luka-luka saat beraktivitas di bantaran Sungai Senowo. Mereka telah mendapatkan penanganan medis.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Budiono, mengatakan pihaknya segera mengerahkan satu tim dari Unit Siaga SAR Magelang untuk melakukan operasi pencarian.

Satu penambang pasir tewas terseret lahar dingin Gunung Merapi, empat masih dalam pencarian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gunung Merapi  Lahar dingin  penambang pasir  Lereng Merapi 
BERITA GUNUNG MERAPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp