Terseret Ombak di Garut, Empat Wisatawan Diselamatkan Tim SAR

jpnn.com, GARUT - Tim SAR gabungan menyelamatkan empat wisatawan yang terseret ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin.

Keempat wisatawan itu kemudian mendapatkan penanganan medis untuk memulihkan kesehatannya.

Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Garut Iptu Aep Saprudin membenarkan adanya empat wisatawan asal Kabupaten Bandung Barat yang berhasil diselamatkan dari bahaya ombak di Pantai Karangpapak Kecamatan Cikelet.

"Keempatnya sempat terseret arus ombak ke tengah laut hingga menimbulkan kepanikan," kata Aep.

Dia menuturkan kondisi destinasi wisata di pantai selatan termasuk di Pantai Karangpapak cukup ramai dikunjungi wisatawan yang mengisi hari libur Idulfitri.

Pengunjung pantai, kata dia, datang dari berbagai daerah, termasuk empat wisatawan yang terseret ombak, yakni Rizky (17), Yuda (18), Farel (17), dan Adril (18) merupakan wisatawan asal Bandung Barat.

Ia menyampaikan peristiwa itu bermula ketika empat wisatawan tersebut berenang seperti biasa, namun tanpa diduga salah seorang dari mereka terbawa arus ombak, kemudian tiga rekannya juga terbawa arus ombak.

"Saat bersamaan anggota kepolisian Briptu Bagus yang tengah melaksanakan patroli di sekitar lokasi segera berlari menuju titik kejadian," katanya.