JPNN.com - Entertainment - Gosip

Terseret Skandal Medis Ilegal, Key SHINee Hiatus dari Dunia Hiburan

Kamis, 18 Desember 2025 – 18:45 WIB
Solois sekaligus anggota grup Kpop SHINee, Key. Foto: Instagram/shinee

jpnn.com, JAKARTA - Key, solois dan anggota SHINee, tengah menjadi pusat perhatian setelah terseret kontroversi layanan medis ilegal yang dilakukan sosok yang dikenal sebagai “injection auntie”, Ms. Lee.

Isu ini membuat Key memutuskan mundur sementara dari seluruh aktivitas hiburannya. SM Entertainment pun merilis pernyataan resmi terkait isu tersebut.

“Menyadari seriusnya masalah ini, Key telah memutuskan untuk menarik diri dari aktivitas yang dijadwalkan serta mundur dari program yang sedang dia ikuti. Kami memohon maaf telah menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi penggemar," tulis SM Entertainment.

Keputusan tersebut berdampak pada keikutsertaan Key SHINee di program tvN Amazing Saturday dan MBC I Live Alone, serta membatalkan perannya sebagai pembawa acara MBC Entertainment Awards pada 29 Desember mendatang.

Keputusan ini membuat banyak penggemar terpukul dan heboh di media sosial.

Menurut agensi, pertemuan Key dengan Ms. Lee awalnya terjadi atas rekomendasi seorang kenalan.

Key meyakini bahwa Ms. Lee adalah dokter berlisensi dan rutin menerima perawatan di kliniknya, bahkan beberapa kali di rumahnya sendiri.

“Key tidak menyadari bahwa perawatan di rumah bisa menjadi masalah karena dia percaya Ms. Lee adalah dokter. Baru belakangan ini, setelah kontroversi muncul, Key menyadari ketidaktahuannya,” jelas SM Entertainment.

TAGS   Key SHINee  layanan medis ilegal  SM Entertainment  Skandal 
