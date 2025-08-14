Tersingkir dari ACL 2, Manila Digger Ungkap Pelajaran Berharga dari Persib Bandung

Kamis, 14 Agustus 2025 – 03:18 WIB

jpnn.com - Manila Digger harus mengakui keperkasaan Persib Bandung pada laga play off AFC Champions League Two (ACL) 2.

Tim asal Filipina itu kalah 1-2 pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam.

Tertinggal lewat gol bunuh diri penjaga gawang Michael Asong di babak pertama, Manila Digger sempat menyamakan kedudukan melalui sontekan Modou Joof (66').

Namun, Persib kembali unggul setelah Uilliam Barros melesakkan gol pada menit ke-73.

Kekalahan ini membuat Manila Digger tersingkir dari ajang ACL 2 dan akan melanjutkan kiprahnya di AFC Challenge League.

Pelatih Manila Digger Li Haijun memuji perjuangan anak asuhnya yang bermain habis-habisan meski harus mengakui keunggulan Persib.

"Terima kasih kepada pemain kami yang sudah berjuang keras dan melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan."

"Kami akan berjuang untuk berbenah menjadi yang terbaik dan menjadi klub yang lebih baik," kata Haijun dalam konferensi pers pascalaga.