Tersingkir dari UCL, Mancity Masih Berpeluang Rengkuh 3 Gelar

jpnn.com - Manchester City masih punya peluang meraih gelar juara di akhir musim kendati tersingkir pada ajang Champions League 2025/26.

Langkah The Citizens terhenti di tangan Real Madrid setelah kalah dengan agregat 1-5.

Ruben Dias dan kolega masih punya peluang meraih gelar juara ajang Carabao Cup menghadapi Arsenal, Minggu (22/3).

Juara Piala Liga Inggris diharapkan bisa menjadi obat pelipur lara Mancity setelah gugur di kompetisi Eropa.

Gelar juara lainnya yang bisa direbut City yakni ajang Piala FA setelah saat ini tengah berada di babak perempat final.

Dijadwalkan skuad asuhan Pep Guardiola akan melawan Liverpool pada Sabtu (4/4) mendatang.

Pada ajang Premier League tercatat peluang juara Manchester City masih terbuka kendati saat ini tertinggal sembilan angka dari Arsenal.

Mental juara skuad The Sky Blues diuji mengingat pada delapan laga tersisa harus bisa mengambil kemenangan.?