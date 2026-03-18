Liga Inggris

Tersingkir dari UCL, Mancity Masih Berpeluang Rengkuh 3 Gelar

Rabu, 18 Maret 2026 – 23:47 WIB
Skuad Manchester City saat berlaga pada ajang Champions League 2025/26. Foto: X/@ManCity

jpnn.com - Manchester City masih punya peluang meraih gelar juara di akhir musim kendati tersingkir pada ajang Champions League 2025/26.

Langkah The Citizens terhenti di tangan Real Madrid setelah kalah dengan agregat 1-5.

Ruben Dias dan kolega masih punya peluang meraih gelar juara ajang Carabao Cup menghadapi Arsenal, Minggu (22/3).

Baca Juga:

Juara Piala Liga Inggris diharapkan bisa menjadi obat pelipur lara Mancity setelah gugur di kompetisi Eropa.

Gelar juara lainnya yang bisa direbut City yakni ajang Piala FA setelah saat ini tengah berada di babak perempat final.

Dijadwalkan skuad asuhan Pep Guardiola akan melawan Liverpool pada Sabtu (4/4) mendatang.

Baca Juga:

Pada ajang Premier League tercatat peluang juara Manchester City masih terbuka kendati saat ini tertinggal sembilan angka dari Arsenal.

Mental juara skuad The Sky Blues diuji mengingat pada delapan laga tersisa harus bisa mengambil kemenangan.?

TAGS   Manchester City  UCL  Liga Inggris  Piala FA  ManCity 
BERITA MANCHESTER CITY LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
