Tersingkir dari Ulsan HD, Shin Tae Yong Tak Terima Disebut Gagal

Rabu, 15 Oktober 2025 – 05:40 WIB

jpnn.com - Shin Tae Yong buka suara soal kritik yang menyerangnya seusai diberhentikan dari posisi pelatih Ulsan HD.

Pelatih berusia 54 tahun itu merasa diremehkan, terutama terkait rekam jejaknya selama membesut Timnas Indonesia.

Diremehkan Seusai Dipecat dari Ulsan HD

"Orang-orang meremehkan pengalaman saya di Indonesia. Namun, bagaimana mungkin tim peringkat 127 FIFA bisa menahan imbang Australia atau mengalahkan Arab Saudi? Itu bukan kebetulan," tegas Shin Tae Yong dilansir KBS.

Baca Juga: Nada Pahit dari Shin Tae Yong Seusai Didepak Ulsan HD

Ucapan tersebut muncul tak lama setelah manajemen Ulsan HD mengumumkan pemutusan kontrak pelatih yang baru dua bulan bekerja itu.

Selama memimpin 10 pertandingan, Shin hanya mencatat dua kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan.

Catatan tersebut dianggap jauh dari ekspektasi klub.

Dipecat Karena Gaya Komunikasi?

Selain hasil yang kurang memuaskan, sejumlah laporan media Korea juga menuding Shin Tae Yong memiliki gaya komunikasi keras di ruang ganti.

Beberapa sumber bahkan menyebutnya melakukan kekerasan verbal hingga fisik terhadap pemain.