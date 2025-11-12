Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tersingkir! Ini Posisi Timnas Indonesia di Klasemen Peringkat Tiga Terbaik Piala Dunia U-17

Rabu, 12 November 2025 – 08:46 WIB
Skuad Timnas U-17 Indonesia di Piala Dunia U-17 2025. Foto: FIFA.

jpnn.com - Meski gagal lolos ke babak 32 besar, Timnas U-17 Indonesia berhasil mencatat kemenangan perdana di ajang Piala Dunia U-17 setelah mengalahkan Honduras 2-1.

Sayangnya, hasil positif itu tak cukup untuk membawa Garuda Muda melangkah lebih jauh.

Indonesia menutup fase grup dengan raihan satu kemenangan dan dua kekalahan, masing-masing melawan Zambia (1-3) dan Brasil (0-4).

Hasil ini membuat skuad asuhan Nova Arianto tetap menempati peringkat ketiga Grup H, di bawah Brasil dan Zambia yang secara otomatis lolos sebagai juara grup serta runner up.

Peluang Indonesia untuk lolos melalui jalur peringkat tiga terbaik sempat terbuka. Namun, kemenangan Uganda 1-0 atas Prancis dan hasil imbang Paraguay melawan Irlandia mengubah perhitungan.

Posisi Indonesia turun dari peringkat sembilan ke posisi 10, sementara slot terakhir di babak 32 besar jatuh ke tangan Meksiko.

Dengan demikian, Garuda Muda resmi tersingkir, tetapi pencapaian mereka tetap bersejarah.

Meskipun perjalanan Timnas U-17 Indonesia di Piala Dunia U-17 2025 telah berakhir, semangat dan catatan sejarah ini bisa menjadi pijakan untuk masa depan yang lebih gemilang.(mcr15/jpnn)

Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

