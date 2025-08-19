Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Tersisih dari Podium, Francesco Bagnaia Sindir Ducati Seusai Dihajar Marc Marquez

Selasa, 19 Agustus 2025 – 13:36 WIB
Francesco Bagnaia. Foto: Michal Cizek/AFP

jpnn.com - Francesco Bagnaia menunjukkan rasa frustrasinya terhadap performa motor Ducati Desmosedici GP25. Kekecewaan itu muncul setelah hasil buruk yang dia dapat di MotoGP Austria 2025.

Berstatus pembalap tersukses di Red Bull Ring, dengan tiga kemenangan, Bagnaia justru gagal tampil meyakinkan. Dia hanya finis di urutan kedelapan pada balapan Minggu (17/8/2025) lalu.

Ironisnya, performa Bagnaia berbanding terbalik dengan rekan setimnya, Marc Marquez. The Baby Alien sukses meraih kemenangan perdananya di Austria.

Marquez bahkan mencatatkan enam kemenangan beruntun, di saat Bagnaia masih kesulitan untuk sekadar naik podium.

Pecco Frustrasi dengan Motor Ducati

Pecco pun terlihat mulai frustrasi dengan performa motor Ducati. Dia mengaku sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi tetap gagal mendekati podium.

"Saya telah memberikan segalanya, mencoba bertarung, tetapi saya finis kedelapan, 12 detik di belakang pemenang (Marc Marquez, red)," ucap Pecco dilansir Crash.

Minta Dukungan dari Ducati

Pecco yakin bisa meraih hasil lebih baik jika Ducati memberikan dukungan sesuai kebutuhannya.

"Pemenang mencatatkan waktu yang sama dengan yang saya buat tahun lalu. Jelas potensi saya masih ada."

Francesco Bagnaia menunjukkan rasa frustrasinya terhadap performa motor Ducati Desmosedici GP25 selepas race di MotoGP Austria.

TAGS   Francesco Bagnaia  Marc Marquez  Bagnaia  Ducati  MotoGP 
