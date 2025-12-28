Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tersungkur di Padang, Persija Jakarta Ingin Jadikan Bhayangkara FC Sebagai Pelampiasan

Minggu, 28 Desember 2025 – 22:16 WIB
Skuad Persija Jakarta saat melakoni pertandingan tandang melawan Semen Padang pada Super League 2025/26 di Stadion Haji Agus Salim. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta berupaya menutup akhir tahun dengan kemenangan saat jumpa Bhayangkara Presisi Lampung FC di Super League 2025/26.

Asisten pelatih Persija, Ricky Nelson berharap tim berjuluk Macan Kemayoran itu melupakan hasil buruk pekan lalu kalah dari Semen Padang.

Bertandang ke Stadion Haji Agus Salim tercatat Rizky Ridho dan kolega kalah dengan skor 0-1.

“Setelah tak mendapatkan poin di kandang Semen Padang, kami kembali berlatih dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Bhayangkara.”

“Semua sudah siap untuk bisa mempersembahkan tiga poin di GBK,” ujar juru taktik kelahiran 25 Juli 1980 itu.

Persija berharap penggemar fanatik mereka yakni The Jakmania bisa memenuhi tribun dan memberikan dukungan untuk meraih target tersebut.

Pemain Persija, Van Basty Sousa siap mempersembahkan tiga angka untuk bisa menjaga persaingan di papan atas pada akhir putaran pertama.

“Kami siap bermain luar biasa di hadapan The Jakmania. Kami bermain kandang dan berharap bisa mendapatkan hasil maksimal dan tiga angka,” ujar pemain kelahiran 27 November 1994 itu.

