JPNN.com - Entertainment - Film

Tertahan di Makkah, Meisya Siregar Berburu Tiket Penerbangan ke Indonesia

Selasa, 03 Maret 2026 – 16:39 WIB
Tertahan di Makkah, Meisya Siregar Berburu Tiket Penerbangan ke Indonesia - JPNN.COM
Meisya Siregar dan Bebi Romeo saat melaksanakan umrah. Foto: Instagram/meisya_siregar

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Meisya Siregar mengaku cemas menjelang kepulangannya ke Indonesia, seusai menunaikan ibadah umrah.

Hal itu dirasakannya setelah jadwal penerbangannya terdampak situasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berimbas pada operasional sejumlah bandara.

Meisya bersama sang suami, Bebi Romeo, semula dijadwalkan terbang kembali ke Jakarta pada Senin (2/3/2026).

Namun, penerbangan mereka dengan maskapai Emirates dibatalkan menyusul penutupan sementara Bandara Dubai.

Lewat unggahan Instagram Story, Meisya menceritakan upayanya berburu tiket pengganti dari kamar hotel di Makkah.

Dia, bahkan harus bergadang demi memastikan bisa segera menemukan jadwal penerbangan alternatif.

“Abis war tiket lanjut tarawih di kamar, alhamdulillah bisa goler-goler,” tulisnya santai.

Tak ingin mengambil keputusan terburu-buru, Meisya juga berdiskusi dengan suami dan rombongannya.

Cemas akibat penerbangan dibatalkan, Meisya Siregar berburu tiket langsung dari Makkah.

