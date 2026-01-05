Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tertahan di Markas Persik, Persib Gagal ke Puncak Klasemen

Senin, 05 Januari 2026 – 21:40 WIB
Persik Kediri vs Persib Bandung di Stadion Brawijaya. Foto: diambil dari persib

jpnn.com - KEDIRI - Persib Bandung gagal menggusur Borneo FC di puncak klasemen Super League, setelah tertahan di kandang Persik Kediri pada pekan ke-16, di Stadion Brawijaya, Senin (5/1) malam WIB.

Persik vs Persib berakhir sama kuat 1-1.

Persib Bandung harus bermain dengan sepuluh pemain sekitar sepuluh menit menjelang pertarungan berakhir, setelah Saddil Ramdani menerima kartu kuning kedua.

Pertandingan di Brawijaya berlangsung ketat. Tuan rumah tak kalah atraktif ketimbang tamunya yang merupakan tim juara bertahan bertabur bintang.

Hasil itu membuat Persib harus puas berada di anak tangga ke-3 di akhir pekan ke-16. Persib tertinggal dua poin dari Borneo FC di puncak klasemen. (fs/jpnn)

Klasemen Super League
Tertahan di Markas Persik, Persib Gagal ke Puncak Klasemenileague

Lihat update klasemen Super League setelah Persik Kediri vs Persib Bandung berakhir...

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

