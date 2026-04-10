Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Tertangkap Basah Tampang Pelaku Pemalakan di Tanah Abang

Jumat, 10 April 2026 – 14:09 WIB
Tertangkap Basah Tampang Pelaku Pemalakan di Tanah Abang - JPNN.COM
Tangkapan layar- Pelaku pemalakan memecahkan mangkok milik pedagang bubur di Tanah Abant, Jakarta Pusat. ANTARA/Khaerul Izan

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap tiga orang yang diduga merupakan pelaku pemalakan terhadap seorang pedagang bubur di Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kami membawa tiga pelaku yang masing-masing berinisial TDT, DA, dan OP," kata Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo, Jumat.

Menurut dia, pada Kamis (9/4) malam, petugas mendapatkan informasi mengenai tindak pidana pemerasan di salah satu warung kopi di wilayah setempat.

Selain itu, petugas juga mendapatkan video terkait tindak pidana pemerasan yang viral di media sosial.

Berbekal keterangan para korban, kata Dhimas, petugas kemudian menangkap tiga orang yang diketahui merupakan warga Kampung Bali, yang diduga menjadi pelaku pemerasan terhadap pedagang bubur dan juga warung kopi.

"Pelapor sedang dagang bubur, kemudian datang tiga orang pelaku meminta uang jatah keamanan sebesar Rp300.000 sambil mengancam akan menusuk apabila tidak diberikan," ujar Dhimas.

Saat ini, ketiga pelaku pemerasan itu masih diinterogasi oleh polisi. Ketiganya juga sudah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil positif Metamphetamine.

Dhimas mengatakan ketiga pelaku tersebut saat ini sudah berada di Mapolsek Tanah Abang untuk proses lebih lanjut, dan petugas juga sedang melengkapi pemberkasan.

Polisi menangkap tiga orang yang diduga merupakan pelaku pemalakan terhadap seorang pedagang bubur di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tanah Abang  pemalakan  pelaku pemalakan  Tukang Bubur 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp