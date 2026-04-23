Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Tertangkap Basah Warga, Pencuri Toko Sembako di Jakbar Babak Belur Dihajar Massa

Kamis, 23 April 2026 – 16:23 WIB
Tertangkap Basah Warga, Pencuri Toko Sembako di Jakbar Babak Belur Dihajar Massa - JPNN.COM
Tertangkap basah warga, pencuri toko sembako babak belur dihajar massa. FOTO: Rara/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Tertangkap basah warga, seorang pencuri toko sembako di Jalan Sulaiman, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar), babak belur dikeroyok massa pada Kamis dini hari.

Pelaku awalnya berjumlah tiga orang, tetapi hanya satu yang dapat ditangkap.

"Awalnya, sekitar pukul 02.30 WIB, korban yang sedang tidur di dalam tokonya dibangunkan oleh anaknya yang melihat pelaku berjumlah tiga orang hendak mencuri," kata Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Nur Aqsha saat dikonfirmasi, Kamis.

Melihat kejadian tersebut, korban lantas berteriak maling, sehingga memicu perhatian warga sekitar.

"Lalu, korban bangun dan berteriak, langsung berteriak spontan 'maling-maling', dan kemudian warga pada berdatangan," ujar Aqsha.

Pelaku berinisial KM lalu berhasil diringkus warga, sementara dua pelaku lainnya lolos.

"Warga yang berdatangan langsung mengamankan dan memukuli pelaku," ungkap Aqsha.

Setelah menerima laporan dari warga, pihak kepolisian langsung bergerak ke lokasi kejadian dan mengamankan pelaku.

Seorang pencuri toko sembako di Jakarta Barat (Jakbar) babak belur dikeroyok massa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pencuri  sembako  Jakbar  toko sembako 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp