Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Tertangkap Seusai Terekam CCTV, Residivis Pencurian di Indekos Nyaris Dihajar Warga

Jumat, 29 Mei 2026 – 20:01 WIB
Tertangkap Seusai Terekam CCTV, Residivis Pencurian di Indekos Nyaris Dihajar Warga - JPNN.COM
Pelaku pencurian saat diamankan polisi. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - Seorang pria berinisial HP (23) nyaris babak belur dihajar warga setelah terekam jelas kamera CCTV saat beraksi mencuri di sebuah indekos di Jalan Kelakar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring Palembang, Jumat (29/5/2026) dini hari. 

Warga sudah lama geram lantaran kawasan tersebut kerap kehilangan barang, beruntung pelaku segera diamankan sebelum situasi makin ricuh.

Korban CD (33) mengaku baru menyadari menjadi korban pencurian usai keluar dari kamar mandi dan mendapati sejumlah barang berharga miliknya hilang. 

Baca Juga:

Curiga dengan kondisi kamar yang berantakan, korban bersama pemilik kos langsung memeriksa rekaman CCTV yang baru dipasang karena sering terjadi kemalingan. 

"Waktu dicek CCTV, terlihat jelas pelaku memanjat pagar lalu naik ke lantai dua. Wajahnya juga kelihatan saat bawa tas keluar," ujar Korban. 

Dari aksi tersebut, pelaku berhasil membawa kabur satu unit ponsel Oppo A15 tas milik korban, serta uang tunai sekitar Rp 1,2 juta. Namun, tas korban akhirnya ditemukan kembali. Sementara uang hasil curian disebut sudah habis digunakan pelaku untuk membeli narkoba. 

Baca Juga:

"Duitnya sudah habis dipakai pelaku. Katanya buat nyabu," ungkap korban. 

Warga yang mengenali wajah pelaku dari rekaman CCTV langsung bergerak melakukan pencarian. 

Residivis pencurian di rumah kos nyaris babak belur dihajar warga setelah tertangkap rekaman kamera CCTV saat beraksi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pencurian  Residivis  Palembang  Polrestabes Palembang  dihajar warga  Rekaman CCTV 
BERITA PENCURIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp