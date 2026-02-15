Close Banner Apps JPNN.com
Tertarik dengan Jetour T2, Sintya Marisca: Punya Karakter Tegas

Minggu, 15 Februari 2026 – 12:27 WIB
Public Figure, Sintya Marisca mengungkapkan tertarik untuk memiliki Jetour T2 karena desainnya yang gagah. Foto: Jetour

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Kehadiran Jetour T2 di pasar otomotif nasional sukses menyedot perhatian masyarakat tanah air

Dengan memiliki desain kuat di segmen SUV dqn bergaya boxy itu, mobil tersebut mencatatkan lebih dari 1.000 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) hingga Februari 2026.

Angka itu menegaskan penerimaan pasar yang sangat baik. Unit-unit yang telah dipesan kini mulai memasuki tahap distribusi ke berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu konsumen sekaligus Public Figure, Sintya Marisca mengungkapkan tertarik untuk memiliki Jetour T2 karena desainnya yang gagah.

“Ketertarikan saya muncul sejak awal melihat desain dan membaca ulasan mengenai kualitas serta konsep kendaraan ini, apalagi brand Jetour sendiri sudah memiliki reputasi global yang baik," ungkap Sintya saat ditemui di IIMS 2026.

Sintya melihat Jetoue T2 memiliki karakter yang tegas, modern, dan sesuai dengan gaya hidup eksploratif yang saya jalani. "Sehingga penantian untuk menerima unit terasa sepadan," tuturnya.

Sementara itu, salah satu konsumen Jetour T2, Glen Owen, membagikan pengalamannya setelah dua minggu penggunaan.

Proses serah terima unit berjalan tepat waktu sesuai komitmen.

