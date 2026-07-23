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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Tertibkan Kabel Semrawut, Pemkot Palembang Mulai Penataan Utilitas Bawah Tanah dari POM IX

Kamis, 23 Juli 2026 – 20:15 WIB
Tertibkan Kabel Semrawut, Pemkot Palembang Mulai Penataan Utilitas Bawah Tanah dari POM IX - JPNN.COM
Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mukai merealisasikan program penataan kabel utilitas dengan mengawali pengerjaan di kawasan POM IX atau tepatnya di depan TVRI, Kamis (23/7/2026). 

Langkah ini menjadi awal transformasi wajah kota menuju kawasan yang lebih rapi, aman, dan modern. 

Langkah ini, keberadaan kabel udara yang menjuntai di sejumlah ruas jalan dinilai mengurangi estetika kota dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. 

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Karena itu, Pemkot Palembang mulai menerapkan sistem ducting utility, yakni memindahkan jaringan utilitas ke bawah tanah. 

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengungkapkan, program tersebut merupakan bagian dari rencana penataan kota yang telah dipersiapkan sejak tahun lalu dan kini direalisasikan secara bertahap. 

"Ini bukan program yang muncul tiba-tiba. Persiapannya sudah dilakukan sejak tahun terakhir sebagai bagian dari upaya menciptakan Palembang yang lebih tertata dan nyaman," ungkap Dewa, Kamis (22/7/2026). 

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Menurut Dewa, penataan kabel tidak hanya bertujuan mempercantik wajah kota, tetapi juga meningkatkan aspek keselamatan masyarakat. 

Kabel yang selama ini menggantung di udara akan dipusatkan dalam jaringan bawah tanah sehingga lebih aman dan mudah dikelola. 

Pemkot Palembang akan melakukan penataan utilitas dengan mengawali pekerjaan di kawasan POM IX Palembang dengan menertibkan kabel semrawut.

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TAGS   Penataan Utilitas  Kabel Semrawut  Palembang  Pemkot Palembang  Ratu Dewa 

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