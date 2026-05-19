Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Tertibkan PKL di Cicadas Bandung, Dedi Mulyadi Janjikan Kompensasi Hingga Pekerjaan Baru  

Selasa, 19 Mei 2026 – 15:05 WIB
Tertibkan PKL di Cicadas Bandung, Dedi Mulyadi Janjikan Kompensasi Hingga Pekerjaan Baru   - JPNN.COM
Pedagang membongkar lapak berjualannya di Jalan Cicadas, Kota Bandung, Selasa (19/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, CIRACAS - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan pedagang kaki lima (PKL) di Cicadas, Kota Bandung, yang bangunan kiosnya dibongkar, akan diberikan uang kompensasi.

Sebelumnya, Dedi menantang Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan untuk menuntaskan persoalan PKL yang berlarut-larut di kawasan tersebut.

Dedi memimpin secara langsung proses pembongkaran PKL pada Senin (18/5/2026).

Baca Juga:

Sebelum penertiban, Dedi berdialog dengan Koordinator PKL Cicadas, Amang Herman, dan sepakat untuk melakukan penataan pedestrian dan membongkar puluhan kios yang bertahun-tahun menjadi penyebab kemacetan itu.

Tak hanya penertiban, Dedi Mulyadi juga menawarkan solusi pekerjaan bagi para PKL.

"Kami sepakat untuk melakukan penataan, kios-kiosnya dibongkar dirapikan, nanti saya beri solusi pekerjaan untuk pedagang kaki lima nya," kata Dedi, Selasa (19/5).

Baca Juga:

Menurutnya solusi pekerjaan jauh lebih tepat dibanding wacana relokasi yang tidak mengalami kemajuan signifikan.

Dari sisi kebijakan, penataan PKL sebetulnya tidak menuntut adanya kompensasi, tetapi Dedi mengaku penertiban akan membuat para pedagang kehilangan pekerjaan jika tidak disertai solusi pekerjaan lain.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi memastikan PKL Cicadas Bandung yang bangunan kiosnya dibongkar, akan diberikan uang kompensasi hingga solusi pekerjaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PKL  Penertiban Pkl  pedagang kaki lima  Dedi Mulyadi  Wali Kota Bandung Muhammad Farhan 
BERITA PKL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp