Tertimbun Longsor, Jalan Provinsi Penghubung Padang-Bukittingi tak Bisa Dilalui Kendaraan

jpnn.com - LUBUK BASUNG - Material tanah longsor menutupi ruas jalan provinsi menghubungan Kota Padang dan Bukittinggi via Malalak, di Balingka, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Senin (24/11).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam Abdul Ghapur mengatakan bahwa tumpukan tanah longsor setinggi 50-100 sentimeter dan panjang 15-20 meter.

"Tanah longsor menutupi ruas jalan, sehingga (jalan) tidak bisa dilalui kendaraan," kata dia di Lubuk Basung, Senin (24/11). Dia menyatakan bahwa pihaknya sudah berkoordnasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sumbar terkait longsor tersebut.

Selain di Balingka, lanjutnya, badan jalan provinsi penghubung Palembayan dan Palupuh juga amblas di Jorong Bateh Gadang, Nagari (Desa) Pagadih, Kecamatan Palupuh, pada Senin (24/11).

Kondisi jalan retak sehingga kendaraan roda empat belum bisa melewati dan tanda peringatan akan dipasang.

Setelah itu longsor menimbun badan jalan nasional penghubung Bukittinggi menuju Kota Medan (Sumatera Utara), tepatnya Simpang Patai, Jorong Sipisang, Nagari Nan Tujuah.

"Kedua titik longsor itu telah kami koordinasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbar dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN)," katanya.

Dia menambahkan pohon tumbang dan tanah longsor juga terjadi di Jorong Limo Badak, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak. Pohon tumbang menutupi akses jalan.