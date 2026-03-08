Tertimpa Pohon Tumbang di Jaksel, Seorang Pengendara Tewas

jpnn.com - JAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah tertimpa pohon tumbang di Jakarta Selatan.

"Korban meninggal dunia dan sudah dilarikan ke rumah sakit," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Minggu (8/3).

Menurut dia, hujan dengan intensitas lebat dan angin kencang mengakibatkan pohon di Jalan Raya Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, tumbang sekitar pukul 02.30 WIB.

Isnawa mengatakan pohon tersebut menimpa seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

Identitas korban masih dalam pendataan dan saat ini jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua. "Pohon tumbang ini dikarenakan hujan intensitas lebat disertai angin kencang," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa petugas juga sudah menangani pohon tumbang yang sempat menutupi Jalan Raya Lenteng Agung, untuk memastikan arus lalu lintas kembali terbuka.

"Untuk pohon yang menutupi akses jalan sudah dalam penanganan dinas terkait," katanya.

Selain mengakibatkan pohon tumbang, hujan dan angin kencang di Jakarta juga mengakibatkan sebagian wilayah DKI terendam banjir dengan ketinggian dari 20 cm hingga 1,5 meter. (antara/jpnn)