Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tertinggi Sepanjang Sejarah, Cadangan Beras Pemerintah Capai 5,37 Juta Ton

Rabu, 20 Mei 2026 – 10:00 WIB
Tertinggi Sepanjang Sejarah, Cadangan Beras Pemerintah Capai 5,37 Juta Ton - JPNN.COM
Wamentan Sudaryono saat melakukan kunjungan ke SPP Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/5). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah mencapai 5,37 juta ton per 18 Mei 2026.

Menurut Sudaryono, posisi cadangan beras pemerintah ini merupakan level tertinggi yang pernah diraih Republik Indonesia.

"Cadangan beras sampai 18 Mei mencapai 5,37 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia," ucap Sudaryono dalam rilis resmi Badan Komunikasi Pemerintah, Selasa (19/5).

Baca Juga:

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif Perum Bulog menyerap beras dan setara beras sepanjang tahun ini.

Sejak awal 2026 hingga 18 Mei, Bulog telah merealisasikan pengadaan 2,8 juta ton atau sekitar 70 persen dari target penyerapan tahun ini yang sebesar 4 juta ton.

Berdasarkan capaian itu, Kementerian Pertanian memproyeksikan penyerapan beras dan setara beras Bulog hingga akhir Semester I-2026 dapat mencapai 3,3 juta ton atau sekitar 82 persen dari target tahunan.

Baca Juga:

"Angka ini (proyeksi semester I) naik 25,54 persen dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu 2,65 juta ton," ungkapnya.

Sudaryono optimistis target penyerapan beras tahun ini dapat tercapai mengingat Indonesia masih memiliki potensi panen yang cukup tinggi.

Cadangan beras sampai 18 Mei mencapai 5,37 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   cadangan beras pemerintah  Sudaryono  Bulog  stok beras  Kementan 
BERITA CADANGAN BERAS PEMERINTAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp