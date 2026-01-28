Close Banner Apps JPNN.com
Teruji di Eropa, Biocrystal dari Serta Mengoptimalkan Kualitas Tidur

Rabu, 28 Januari 2026 – 14:35 WIB
Serta memperkenalkan inovasi teknologi Biocrystal di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Foto: Tim Serta

jpnn.com - JAKARAT - Produsen matras Serta memperkenalkan inovasi teknologi Biocrystal untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait kualitas tidur optimal.

Biocrystal dihadirkan dengan material alami yang diklaim membantu meredakan stres dan menciptakan rasa relaksasi yang mendalam saat beristirahat.

Brand Manager Serta Rena Lesmana menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat terhadap pola istirahat yang sehat.

Rena menilai kesadaran akan pentingnya tidur berkualitas bagian penting dalam menjaga keseimbangan emosional.

Tidur berkualitas, terutama pada fase deep sleep dan Rapid Eye Movement (REM), memiliki peran vital bagi tubuh.

Fase ini penting untuk pemulihan fisik, menjaga keseimbangan emosi, serta kesehatan mental secara menyeluruh.

"Dengan memahami keterkaitan antara gaya hidup modern, pola tidur, dan kesehatan mental, masyarakat diharapkan dapat mulai membangun kebiasaan tidur yang lebih sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan secara menyeluruh,” ujar Rena di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Biocrystal bekerja dengan cara meredakan ketegangan otot, menenangkan detak jantung, dan mengatur suhu tubuh.

Serta memperkenalkan inovasi teknologi Biocrystal untuk menjawab kebutuhan masyarakat kualitas tidur optimal.

