Terungkap! 16 Gol Messi di Piala Dunia Tidak Pakai Kepala

Rabu, 17 Juni 2026 – 11:10 WIB

jpnn.com - KANSAS CITY - Mayoritas berita dari Rabu (17/6) pagi hingga siang ini tentang Piala Dunia 2026, khususnya Lionel Messi.

Itu setelah si Kapten Argentina yang berusia 38 tahun 357 hari itu menggendong timnya untuk mengalahkan Aljazair pada matchday 1 Grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City.

Argentina menang 3-0 dan semua gol dicetak oleh Messi. Itu hattrick pertama Messi di Piala Dunia, juga menjadikannya pemain pertama yang tampil di enam edisi berbeda di PD.

Laga melawan Aljazair juga menandai penampilan ke-200 Messi untuk Argentina.

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Kembali ke soal gol.

Dengan tiga gol tadi, Messi menyamai rekor gol terbanyak di Piala Dunia yang dicatat Miroslav Klose (Jerman) 16 gol.