JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Terungkap Alasan Indra Sjafri Tunjuk Ivar Jenner Kapten Timnas U-23 Indonesia

Minggu, 16 November 2025 – 06:59 WIB
Terungkap Alasan Indra Sjafri Tunjuk Ivar Jenner Kapten Timnas U-23 Indonesia
Kapten Timnas U-23 Indonesia Ivar Jenner (kiri) pada laga uji coba FIFA Match Day di melawan Mali di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Sabtu (15/11/2025). Foto: ANTARA FOTO/Fauzan

jpnn.com - JAKARTA – Timnas U-23 Indonesia kalah telak dari Mali dengan skor 0-3 pada pertandingan uji coba di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Sabtu (15/11/2025).

Pada laga tersebut, Ivar Jenner menjadi kapten Timnas U-23 Indonesia

Pelatih Indra Sjafri mengungkapkan alasannya memilih Ivar Jenner sebagai kapten.

Menurut Indra Sjafri, pemain FC Utrecht itu mempunyai kepemimpinan yang baik.

"Iya karena memang kita (tim pelatih) pilih Ivar yang menjadi leadernya di tim dan kita sudah diskusikan dan juga ada beberapa hasil dari talent data kemarin bahwa leadershipnya oke, terus bagaimana dia bisa bisa memimpin teman-temannya juga oke dan pemain-pemain lain juga menerima," ucap Indra Sjafri pada jumpa pers seusai pertandingan.

Bagaimana respons Ivar Jenner? Dia mengaku senang setelah kembali ke tim nasional dan menjadi kapten untuk pertama kali pada pertandingan melawan Mali.

Ini penampilan pertama Ivar setelah lima bulan absen membela Timnas Indonesia, khususnya untuk tim senior.

Meski kembali bukan untuk timnas senior, laga ini tetap spesial untuk Ivar karena menjadi comeback-nya sebagai kapten.

"Ya, itu sangat bagus. Rasanya sangat baik bagi saya sebagai pemain dan juga menunjukkan kepercayaan dari pelatih dan staf," kata Ivar di mixed zone Stadion Pakansari, Sabtu.

Silakan disimak penjelasan Indra Sjafri menunjuk Ivar Jenner menjadi kapten Timnas U-23 Indonesia pada laga melawan Mali.

