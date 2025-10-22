Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Terungkap Alasan KPK Belum Menahan eks Ketua DPRD Jatim, Oh Ternyata

Rabu, 22 Oktober 2025 – 07:54 WIB
Terungkap Alasan KPK Belum Menahan eks Ketua DPRD Jatim, Oh Ternyata - JPNN.COM
Penyidik KPK mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas di Jatim. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi (KUS) yang berstatus tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemprov Jatim tahun anggaran 2019–2022.

KPK mengungkapkan alasan belum menahan Kusnadi, yakni dikarenakan alasan kesehatan.

“Ini sedang dikonsultasikan terus terkait dengan sakitnya karena tentunya juga kami harus mempertimbangkan pada saat akan melakukan upaya paksa terhadap seseorang itu adalah terkait dengan kesehatannya. Dari sisi kesehatannya, apakah dia fit untuk dilakukan penahanan dan fit untuk dibawa ke persidangan?” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10) malam.

Baca Juga:

Selain faktor fit, Asep menjelaskan bahwa KPK masih mengonsultasikan kesehatan tersangka dugaan korupsi dana hibah itu kepada dokter untuk memastikan penyakit yang dideritanya.

“Apabila yang bersangkutan itu sakit, apakah sakitnya itu sakit yang menular atau tidak? Karena tentunya nanti akan ditempatkan di sel, akan berinteraksi dengan warga binaan yang lainnya, dan itu berisiko kalau dilakukan penahanan seperti itu,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim tersebut.

Baca Juga:

Pengembangan perkara tersebut terkait kegiatan operasi tangkap tangan pada Desember 2022, yakni terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak.

KPK pada 20 Juni 2025, mengungkapkan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk sementara terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim.

KPK mengungkapkan alasan belum menahan eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Dprd Jatim  pokmas  Jatim  Korupsi Dana Hibah 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp