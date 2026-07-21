Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Terungkap Alasan Persija Memperpanjang Kontrak Andritany

Selasa, 21 Juli 2026 – 13:38 WIB
Terungkap Alasan Persija Memperpanjang Kontrak Andritany - JPNN.COM
Andritany Ardhiyasa. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa mendapat perpanjangan kontrak satu tahun dari klub.

Manajemen Persija berharap perpanjangan kontrak ini memberikan pengaruh positif di ruang ganti dalam proses pembangunan tim.

Presiden Persija Mohamad Prapanca mengatakan bahwa keputusan mempertahankan Andritany didasari oleh pertimbangan teknis sekaligus besarnya peran sang pemain di dalam tim.

Baca Juga:

Menurutnya, Andritany merupakan sosok yang memahami identitas, nilai, dan tuntutan bermain untuk Persija.

“Andritany bukan hanya pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman, tetapi juga sosok yang sangat memahami Persija. Loyalitas, kepemimpinan, dan pengaruh positifnya di dalam tim menjadi alasan kami mempertahankannya untuk satu musim lagi,” ujar Prapanca.

Dia berharap keberadaan Andritany dapat membantu tim menjaga standar tinggi, sekaligus menjadi teladan bagi para pemain yang lebih muda.

Baca Juga:

Pengalamannya menghadapi berbagai situasi bersama Persija diyakini akan menjadi aset penting dalam perjalanan tim pada musim mendatang.

“Kami berharap Andritany tetap memberikan kontribusi terbaik, baik ketika berada di lapangan maupun di ruang ganti. Pengalamannya dibutuhkan untuk membimbing dan memberikan pemahaman kepada pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain baru. Agar dapat memberikan kontribusi terbaik, dan membantu Persija berjuang mencapai target tertinggi pada musim ini,” katanya.

Andritany menegaskan bahwa dirinya tetap memiliki motivasi besar untuk memberikan kontribusi di Persija.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Andritany  Persija  Andritany Ardhyasa  Persija Jakarta  Super League 
BERITA ANDRITANY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp