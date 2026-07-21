Terungkap Alasan Persija Memperpanjang Kontrak Andritany

jpnn.com - JAKARTA - Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa mendapat perpanjangan kontrak satu tahun dari klub.

Manajemen Persija berharap perpanjangan kontrak ini memberikan pengaruh positif di ruang ganti dalam proses pembangunan tim.

Presiden Persija Mohamad Prapanca mengatakan bahwa keputusan mempertahankan Andritany didasari oleh pertimbangan teknis sekaligus besarnya peran sang pemain di dalam tim.

Menurutnya, Andritany merupakan sosok yang memahami identitas, nilai, dan tuntutan bermain untuk Persija.

“Andritany bukan hanya pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman, tetapi juga sosok yang sangat memahami Persija. Loyalitas, kepemimpinan, dan pengaruh positifnya di dalam tim menjadi alasan kami mempertahankannya untuk satu musim lagi,” ujar Prapanca.

Dia berharap keberadaan Andritany dapat membantu tim menjaga standar tinggi, sekaligus menjadi teladan bagi para pemain yang lebih muda.

Pengalamannya menghadapi berbagai situasi bersama Persija diyakini akan menjadi aset penting dalam perjalanan tim pada musim mendatang.

“Kami berharap Andritany tetap memberikan kontribusi terbaik, baik ketika berada di lapangan maupun di ruang ganti. Pengalamannya dibutuhkan untuk membimbing dan memberikan pemahaman kepada pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain baru. Agar dapat memberikan kontribusi terbaik, dan membantu Persija berjuang mencapai target tertinggi pada musim ini,” katanya.