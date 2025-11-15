Terungkap! Bojan Hodak Ceritakan Sisi Lain Luka Modric Seusai Bertemu di Kroasia

Sabtu, 15 November 2025 – 06:57 WIB

jpnn.com - Jeda kompetisi dimanfaatkan Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak untuk kembali sejenak ke tanah kelahirannya, Kroasia.

Namun, kepulangan tersebut bukan sekadar melepas rindu.

Momen Pertemuan Hangat dengan Luka Modric

Hodak pulang membawa pengalaman istimewa setelah bertemu langsung dengan sejumlah figur besar sepak bola Kroasia, termasuk sang maestro, Luka Modric.

Pelatih berkepala plontos itu membagikan momen pertemuannya dengan gelandang AC Milan tersebut.

Menurut Hodak, Modric adalah standar tertinggi yang pernah dimiliki Kroasia.

Keberhasilan membawa Kroasia menjadi runner up Piala Dunia 2018, finis ketiga di edisi 2022, hingga meraih Ballon d'Or 2018, menjadi bukti kualitas luar biasa mantan kapten Real Madrid itu.

"Modric bukan hanya pemain hebat, dia adalah inspirasi. Dahulu mungkin orang meragukan posturnya."

"Namun, dia membuktikan bahwa kerja keras dan mentalitas kuat bisa membuatnya bertahan di level tertinggi selama bertahun-tahun," tulis Hodak pada media sosialnya di instagram.