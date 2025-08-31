Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Terungkap! Cara Bojan Hodak Bajak Pemain Idaman Persib Bandung di Bursa Transfer

Minggu, 31 Agustus 2025 – 06:49 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - Langkah Persib Bandung di bursa transfer musim 2025/26 menuai sorotan.

Setelah melalui negosiasi panjang, kampiun Liga 1 dua musim beruntun itu berhasil menambah dua amunisi baru, yakni Thom Haye dan Federico Barba.

Strategi Persib di Bursa Transfer

Pelatih Persib Bojan Hodak tak menampik keberhasilan Persib merekrut pemain incaran tidaklah mudah.

Menurutnya, hampir seluruh klub berburu pemain berkualitas sejak awal bursa transfer. Namun, Persib memilih langkah berbeda dengan menunggu momen yang tepat.

"Semua klub pasti mencari pemain bagus. Di awal transfer window, mereka minta harga yang sangat tinggi."

"Namun, ketika jendela transfer hampir ditutup dan tidak banyak klub yang masih mencari pemain, saat itulah kami bergerak," ungkap Hodak.

Strategi itu terbukti jitu. Persib berhasil mendapatkan pemain incarannya tanpa harus terjebak dalam perang harga.

Menanti Racikan Bojan Hodak

Kehadiran Haye dan Barba diyakini bakal menambah kedalaman skuad serta memperkuat ambisi Persib di musim ini.

