Terungkap!, Dokter yang Tewas di Siak Bukan Dibunuh, Polisi Membeberkan Fakta Ini

Selasa, 04 Agustus 2026 – 21:04 WIB

jpnn.com - Kematian dr. Alex Cristo Loris yang ditemukan tewas di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak akhirnya terungkap.

Setelah melakukan penyelidikan secara menyeluruh, Satreskrim Polres Siak memastikan tidak ditemukan unsur pembunuhan. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat bunuh diri.

Kesimpulan tersebut disampaikan Polres Siak berdasarkan hasil penyelidikan ilmiah (scientific crime investigation) yang melibatkan olah tempat kejadian perkara (TKP), autopsi, pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau, digital forensik, serta psikologi forensik.

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Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menjelaskan bahwa sejak menerima laporan penemuan jenazah pada 14 Juli 2026, penyidik langsung melakukan serangkaian pemeriksaan guna memastikan penyebab kematian korban secara objektif dan profesional.

“Dari seluruh rangkaian penyelidikan tidak ditemukan fakta yang mengarah pada tindak pidana pembunuhan. Penyebab kematian korban disimpulkan sebagai akibat dari perbuatannya sendiri,” ujar Sepuh Selasa (5/8)..

Korban sebelumnya ditemukan dalam kondisi terlentang di semak belukar sekitar lima meter dari pagar luar RSUD Tengku Rafian Siak.

Di sekitar lokasi ditemukan tas milik korban yang berisi sejumlah perlengkapan medis, termasuk stetoskop, obat anestesi Propofol, ampul Lidocaine, spuit berisi Fentanyl Citrate dan Rocuronium Bromide, serta beberapa jarum suntik.

Penyidik juga mengamankan rekaman CCTV dari dua lokasi berbeda.