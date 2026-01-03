Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Terungkap Fakta, Alasan Banjir Sumatra Tidak Ditetapkan Bencana Nasional

Sabtu, 03 Januari 2026 – 09:05 WIB
Terungkap Fakta, Alasan Banjir Sumatra Tidak Ditetapkan Bencana Nasional - JPNN.COM
pasca-bencana banjir dan longsor di Tapatuli Tengah. FOTO; dok BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan alasannya yang tidak menetapkan banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.

Prabowo mengaku, keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan atas pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana yang terjadi di Pulau Sumatra tersebut.

"Jadi negara kami ini masih mampu menghadapi dan tidak perlu ditetapkan bencana nasional," ujar Prabowo dikutip Sabtu (3/1).

Baca Juga:

Prabowo menyebut, dari 38 provinsi di Indonesia yang terdampak bencana banjir hanya Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh

Alasan itu yang membuat Prabowo tidak menetapkan bencana nasional. Sebab hanya tiga provinsi yang terdampak bencana alam.

"Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kami punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, tiga provinsi sebagai negara kami mampu menghadapi.

Baca Juga:

Namun demikian, Prabowo mengatakan pemerintah tidak pernah meremehkan dampak bencana tersebut.

Dia menyebut keterlibatan langsung banyak anggota Kabinet Merah Putih menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan di lapangan.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya yang tidak menetapkan banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Banjir Bandang  banjir sumatra  Bencana Nasional  Aceh Tamiang  Korban Banjir 
BERITA BANJIR BANDANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp