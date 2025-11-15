Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Terungkap Fakta, Purbaya Jujur Tak Ingin Bayar Utang Whoosh

Sabtu, 15 November 2025 – 06:15 WIB
Terungkap Fakta, Purbaya Jujur Tak Ingin Bayar Utang Whoosh - JPNN.COM
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak ingin membayar beban utang Kereta Cepat Whoosh senilai Rp 116 triliun dari APBN.

Tetapi sebagai pembantu dari Presiden RI Prabowo Subianto, Purbaya siap mengikuti semua arahan dari kepala negara terkait penyelesaian utang Whoosh.

“Kalau saya mending enggak bayar, tapi itu kan ada kebijakan dari atas, Presiden dan lain-lain, berdiskusi. Tapi, ini belum diputuskan,” kata Purbaya dikutip Sabtu (15/11).

Baca Juga:

Purbaya mengatakan saat ini polemik penyelesaian utang Whoosh masih dalam pembahasan. Terlebih saat ini mengarah pada pembagian peran bersama antara pemerintah dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Dalam konteks itu, Kemenkeu bakal menanggung bagian proyek infrastruktur, seperti jalan maupun rel. Sedangkan bagian lain, seperti urusan rolling stock, bukan menjadi tanggungan Kemenkeu.

Namun, Purbaya mengatakan, belum ada keputusan final terhadap pembahasan itu.

Baca Juga:

“Rolling stock mereka yang menanggung. Tapi, saya belum mendapat kesimpulan. Maka saya bilang kalau nanti mereka diskusi ke sana, saya ikut. Saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat. Tapi saya lihat yang terbaik buat keuangan negara,” tuturnya.

Diketahui, Kereta Cepat Whoosh ini memiliki beban utang mencapai sekitar USD 7,2 miliar atau setara Rp 116 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak ingin membayar beban utang Kereta Cepat Whoosh senilai Rp 116 triliun dari APBN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  Whoosh  kereta cepat  Kereta Cepat Jakarta Bandung  Prabowo  Danantara  Jokowi 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp