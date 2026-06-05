Terungkap Identitas Kerangka Manusia di Hutan Rembang

jpnn.com, REMBANG - Polisi mengidentifikasi kerangka manusia yang ditemukan di kawasan Hutan Dukuh Jurangjero, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Rembang, Jawa Tengah.

Korban bernama Yatman (78), warga Desa Jatimudo yang dilaporkan hilang sejak April 2025.

"Identitas korban bisa terungkap setelah pihak keluarga mendatangi petugas dan mengenali sejumlah barang yang ditemukan di lokasi penemuan kerangka. Terutama pakaian yang digunakan berupa kaus bertuliskan SRC serta sepasang sandal warna hitam yang ditemukan bersama kerangka tersebut," kata Kasat Reskrim Polres Rembang AKP Alva Zakya Akbar, Jumat.

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Berdasarkan keterangan keluarga, kata dia, korban terakhir kali terlihat pada 23 April 2025 sekitar pukul 16.00 WIB saat meninggalkan rumah anaknya, Rosidah di Desa Jatimudo, Kecamatan Sulang, Rembang.

Sejak saat itu, imbuh dia, korban tidak pernah kembali dan keberadaannya tidak diketahui.

Menurut Kasat Reskrim faktor usia lanjut serta kondisi korban yang mengalami pikun diduga menjadi penyebab korban meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas hingga akhirnya tersesat.

"Korban diketahui memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan sering mengalami kebingungan karena faktor usia," ujarnya.

Sebelumnya, warga menemukan kerangka manusia pada Senin (1/6) saat membersihkan semak belukar di kawasan hutan Petak 5F2 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Logede, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sudo, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan, yang berada di wilayah Dukuh Jurangjero, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber.