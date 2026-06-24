Terungkap, Ini Alasan 2 Pabrik Komponen Otomotif RI Ingin Pindah ke Vietnam

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal menekankan rencana relokasi dua perusahaan komponen otomotif dari Jawa Timur ke Vietnam bukan disebabkan buruknya iklim investasi di Indonesia.

Adapun kedua perusahaan itu, yakni PT J dan PT S. Mereka dikabarkan tengah menyiapkan langkah pemindahan basis produksi ke luar negeri dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan.

Said mengungkapkan operasional perusahaan di Indonesia masih tetap berlangsung dan tidak ada indikasi penghentian kegiatan bisnis sepenuhnya.

"Bukan berarti investasi di Indonesia tidak menarik. Tidak. Buktinya apa? Mereka tetap ada. Cuma sebagian dipindahkan," ujar Said di Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Said menduga langkah tersebut bagian dari strategi bisnis perusahaan untuk memperluas jangkauan operasional di kawasan Asia Pasifik.

Dia menekankan pemindahan pabrik tersebut sehubungan dengan keputusan prinsipal induk perusahaan yang ada di Jepang.

"Tampaknya mungkin ini tentang strategi bisnis. Perluasan terhadap kerja-kerja mereka di basis Asia Pasifik, kira-kira demikian," imbuhnya.

Terkait upaya pencegahan, Said menjelaskan pihaknya akan menempuh jalur diplomasi yang melibatkan pemerintah Indonesia untuk berkomunikasi dengan pihak Jepang.