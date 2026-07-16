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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Terungkap, Ini Alasan Mitsubishi Lebih Pilih Xforce HEV Ketimbang Xpander Hybrid

Minggu, 19 Juli 2026 – 00:18 WIB
Terungkap, Ini Alasan Mitsubishi Lebih Pilih Xforce HEV Ketimbang Xpander Hybrid - JPNN.COM
Mitsubishi mengungkapkan alasan memilih memboyong Xforce HEV daripada Xpander hybrid untuk diperkenalkan di pasar Indonesia. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, KARAWANG - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengungkapkan alasan memilih memboyong Xforce HEV daripada Xpander hybrid untuk diperkenalkan di pasar Indonesia.

Sebab, Mitsubihsi Xforce hybrid sudah mendapatkan sambutan yang baik dari konsumen sejak diperkenalkan dua tahun lalu di tanah air.

Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita mengungkapkan keputusan untuk membawa model tersebut karena sudah melihat perkembangan terhadap pasar di Indonesia.

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Menurtunya, pihaknya terus mendengarkan sejumlah masukan konsumen terkait model Xforce sejak diperkenalkan pertama kali pada 2023 lalu.

"Kami mencoba mendengarkan apa saja menurut konsumen di Indonesia pengguna yang beli XForce, maupun yang tidak beli Xforce, itu kami survei," kata Atushi saat ditemui di Karawang, Jumat (17/7).

Dia menambahkan dari masukan tersebut kemudian diwujudkan melalui penyempurnaan pada Xforce.

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Atsushi menjelaskan sebagian konsumen menginginkan model hybrid electric vehicle dan sejumlah fitur terbaru pada model tersebut.

"Dari survei itu, banyak masukan yang menginginkan Xforce memiliki seperti panoramic, hybrid, dan suspensi yang lebih baik," tuturnya.

Mitsubishi mengungkapkan alasan memilih memboyong Xforce HEV daripada Xpander hybrid untuk diperkenalkan di pasar Indonesia.

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TAGS   mitsubishi Xforce HEV  xpander hybrid  Berita Otomotif  otomotif  MMKSI  Harga Xforce Hybrid 
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