Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Terungkap! Ini Alasan MSCI Bekukan Rebalancing Indeks Saham Indonesia

Rabu, 28 Januari 2026 – 14:31 WIB
Terungkap! Ini Alasan MSCI Bekukan Rebalancing Indeks Saham Indonesia - JPNN.COM
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyoroti sejumlah isu fundamental terkait struktur pasar modal Indonesia yang menjadi perhatian serius investor global.

Deretan isu ini yang memengaruhi keputusan pembekuan sementara proses rebalancing indeks saham Indonesia, menyebabkan IHSG terjun bebas pada Rabu (28/1).

Dalam keterangan, MSCI menekankan soal ketidakjelasan (opasitas) yang berkelanjutan dalam struktur kepemilikan saham, sehingga memicu kekhawatiran akan manipulasi pasar.

Baca Juga:

"Kekhawatiran mengenai kemungkinan perilaku perdagangan terkoordinasi yang merusak pembentukan harga yang wajar," begitu keterangan MSCI dalam lamannya.

Meskipun ada usulan untuk menggunakan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), banyak investor global menyatakan kekhawatiran signifikan terkait cara KSEI mengategorikan pemegang saham.

Investor merasa data tersebut belum cukup andal untuk menentukan mana saham yang benar-benar publik (free float) dan tidak.

Baca Juga:

"Untuk mengatasi beberapa kekhawatiran ini, diperlukan informasi yang lebih terperinci dan andal mengenai struktur kepemilikan saham," kata MSCI.

Terkait poin transparansi, MSCI menekankan perlunya pemantauan terhadap konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi.

MSCI menyoroti sejumlah isu fundamental terkait struktur pasar modal Indonesia yang menjadi perhatian serius investor global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MSCI  IHSG  saham  Morgan Stanley Capital International   indeks harga saham gabungan 
BERITA MSCI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp