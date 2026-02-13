Terungkap, Ini Penyebab Jetour T2 Terbakar di Tol Jagorawi

jpnn.com, JAKARTA - PT Jetour Sales Indonesia bersama Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memamparkan hasil investigasi atas insiden lalu lintas yang melibatkan T2 terbakar di ruas Tol Jagorawi bebera waktu lalu.

Klarifikasi itu dilakukan dalam forum resmi yang dipimpin Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan RI Yusuf Nugroho,.S.T,.M.T dan dihadiri Ketua KNKT, Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Ketua Tim Kelompok Substansi Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, perwakilan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi, serta PT Jetour Sales Indonesia.

Langkah itu menjadi bagian dari investigasi yang diklaim berjalan menyeluruh, objektif, serta berbasis data teknis sejak awal kejadian.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan RI, Yusuf Nugroho mengatakan pihaknya mengapresiasi PT Jetour atas respons cepat dalam melakukan investigasi terhadap kejadian yang ada.

"Tujuan diselenggarakannya klarifikasi ini adalah untuk memperoleh penjelasan terkait kronologi dan hasil investigasi atas insiden kendaraan merek Jetour, dengan fokus pada spesifikasi teknis kendaraan, sistem keselamatan (safety system), serta mekanisme perlindungan terhadap risiko kebakaran,” kata Yusuf Nugroho.

Berdasarkan hasil investigasi, sistem keselamatan kendaraan bekerja sesuai dengan desain dan standar yang ditetapkan.

Pada saat benturan terjadi, airbag mengembang secara penuh dan keselamatan di sisi penumpang tetap terlindungi.

Struktur kendaraan tetap stabil, tidak terguling, serta pintu masih dapat dibuka secara normal setelah benturan serius, yang menunjukkan bahwa integritas struktur dan fungsi keselamatan berjalan sebagaimana dirancang serta memenuhi persyaratan keselamatan dan regulasi yang berlaku di Indonesia dan dunia.